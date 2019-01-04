Pırlak: Patates alanında Türkiye'de ilkleri gerçekleştirdik

Ali KADI/NİĞDE,() - NİĞDE Patates Araştırma Enstitüsü Müdürü Uğur Pırlak, 2018 yılında yaptıkları çalışmalarla patates alanında Türkiye'de ilkleri gerçekleştirdiklerini söyledi.

Patates Araştırma Enstitüsü'nün 2018 yılında yaptığı çalışmaları değerlendiren Pırlak, geçen yılın kendileri başarılı geçtiğini belirtti. Pırlak şöyle konuştu:

"Türkiye'de ilk defa 4 yerli ve milli patates çeşidinin ihalesi yapıldı. Türkiye'de ilk kez özel sektöre NAHİTA adlı çeşidimizin devri gerçekleştirilerek ihale edildi. Ülkemizde ilk kez yerli bir patates çeşidinin yurtdışında 15 ülkeye deneme dikimine gönderilmesi amacıyla yurtdışı satış sözleşmesi imzalandı. Böylece NAHİTA adlı çeşidimiz yurtdışına gönderilen ilk yerli patates çeşidi olma unvanını kazandı. Yine Türkiye'de bir ilk olarak 3 yerli patates çeşidimizin Tohumluk Üretim ve Satış Sözleşmesi Niğdeli bir firmaya verildi. Yine bir ilk olarak geliştirdiğimiz yerli ve milli çeşitlerin enstitümüzde kurulan aeroponik sistem (topraksız tarım) ile üretimine başlandı. Türkiye'de bir rekor olan 864 bin adet GPT (Gerçek Patates Tohumu) elde edildi. Patatesle ilgili en kapsamlı AR-GE Merkezi, laboratuarlar, soğuk hava deposu ve seralardan oluşan kompleksin ihalesi yapılarak yapımına başlandı."

Geçen yıl ilk kez renkli patatesinde üretildiğini belirten Pırlak şöyle devam etti:

"Türkiye'de ilk kez Renkli yerli ve milli patates çeşitleri geliştirildi. Ayrıca bir ilk olarak renkli patates cipsleri elde edildi. Yurt dışında bir çok kurum ve kuruluşla patatesle ilgili ortak projeler yürütülmesi için çalışmalara başlandı. Ülkemizde ilk kez Patates Siğil Hastalığına dayanıklı yerli ve milli patates çeşitleri geliştirildi. 4 yerli ve milli patates çeşidi daha tescile verildi. Tüm ekip arkadaşlarıma gösterdikleri gayret ve özverili çalışmalarından dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyorum."

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