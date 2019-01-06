Piremir Kapalı Pazar Alanı gün sayıyor

YILDIRIM Belediyesi, ilçenin modern bir görünüme kavuşması adına çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Piremir Mahallesi sakinlerinin 40 yıllık özlemi olan ve bölgenin çehresini değiştirecek çok fonksiyonlu kapalı pazar yeri inşaatında sona gelindi.

Hizmet Belediyeciliği ile vatandaş memnuniyetini ön planda tutan Yıldırım Belediyesi, ilçeye çok işlevli kapalı pazar yerleri kazandırmayı sürdürüyor. Bu kapsamda inşaat çalışmaları yüzde 76’ya ulaşan ve bölgeye modern bir görünüm kazandıracak ‘Piremir Kapalı Pazar Yeri’ inşaatında sona gelindi. Toplam 10 bin 516 metrekarelik kapalı alana sahip yapının içerisinde 339 pazar tezgahı ve 150 araçlık otopark alanı yer alacak.

Yıldırım’da ilçe sakinlerinin yaşam standartlarını yükselten hizmetleri bir bir hayata geçirdiklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, “Piremir Kapalı Pazar Yeri’nin hizmete geçmesiyle birlikte bölgedeki yaşam şartlarında da değişimler yaşanacak. Pazar yerini vatandaşlarımızın kullanımına açtıktan sonra özellikle pazarın kurulduğu günlerde oluşan araç yoğunluğu ortadan kalkarak trafikte rahatlama olacak. Bu sayede hem bölge insanımıza rahat nefes aldıracağız hem de sosyal hayattaki değişimi gerçekleştirerek mahallemizin değerini artıracağız. Bu gibi projeler ilçemizin modern bir görünüme kavuşması adına önemli adımlar. İnşallah buradaki eseri de çok kısa sürede vatandaşın hizmetine sunacağız” dedi.

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