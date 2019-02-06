Pınarlı- Kundu hattı sefere başladı

ANTALYA, () - ANTALYA Büyükşehir Belediyesi, Aksu Pınarlı Mahallesi ile Kundu arasında ulaşımı sağlayacak 527 nolu hattı sefere koydu.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı, Antalya kent içi ulaşımını kolaylaştırmak için yeni seferler ekliyor. Büyükşehir Belediyesi son olarak Aksu merkez, Pınarlı ve Çamlık mahalleleri ile Antalya'nın önemli turizm merkezlerinden Kundu'yu birleştirecek 527 nolu hattı hizmete sundu.

Mahalle sakinlerinin talebi üzerine harekete geçen Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı düzenli ulaşım seferlerini vatandaşlar memnuniyetle karşıladı. Özellikle oteller bölgesinde çalışıp Aksu'da yaşayan turizm çalışanları için büyük kolaylık sağlayacak 527 hattı saatte bir sefer yapacak. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı ayrıca bölge halkının önemli bir ulaşım ihtiyacına cevap verecek olan 526 Pınarlı-Kepez Devlet Hastanesi hattını da kısa zamanda başlatacak.

Pınarlı Mahallesi Muhtarı Mehmet Danacı, yeni sefere başlatılan hattan dolayı çok memnun olduklarını ifade ederek, "527 hattı Aksu ve Pınarlı'da oturan turizmde çalışanlarımızın Kundu'ya ulaşımı için çok yararlı oldu. 526 hattının Kepez Devlet Hastanesi'ne ulaşım sağlayacağı haberini de öğrendik. Pınarlı halkı olarak Büyükşehir Belediyesi Başkanı Menderes Türel'e çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI