Pınarhisar’da vatandaşla buluşma toplantısı yapıldı

Vahit İŞBAŞARAN/PINARHİSAR(Kırklareli),()-KIRKLARELİ’nin Pınarhisar ilçesi  Kaymakamlığı tarafından her ay düzenli olarak yapılan “vatandaşla buluşma toplantısı”, ilçeye bağlı Poyralı köyünde yapıldı. Toplantı, vatandaşların...

Pınarhisar’da vatandaşla buluşma toplantısı yapıldı

Vahit İŞBAŞARAN/PINARHİSAR(Kırklareli),()-KIRKLARELİ’nin Pınarhisar ilçesi  Kaymakamlığı tarafından her ay düzenli olarak yapılan “vatandaşla buluşma toplantısı”, ilçeye bağlı Poyralı köyünde yapıldı.
Toplantı, vatandaşların sorunlarının tespiti ve çözümü amacıyla, Kaymakam Murat Eren başkanlığında; Kurum Müdürleri, Poyralı köyü muhtarı ve vatandaşların katılımı ile gerçekleştirildi. Poyralı köyünde  ikamet eden vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği toplantıda, Kaymakam Murat Eren, tüm vatandaşların isteklerini tek tek dinledi. Kurum Müdürlerinin de hazır bulunduğu toplantıda, vatandaşların istek, şikayet ve önerileri dinlenilerek, ilgili kurumlara  iletildi.

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