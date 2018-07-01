Pınarhisar’da vatandaşla buluşma toplantısı yapıldı

Vahit İŞBAŞARAN/PINARHİSAR(Kırklareli),()-KIRKLARELİ’nin Pınarhisar ilçesi Kaymakamlığı tarafından her ay düzenli olarak yapılan “vatandaşla buluşma toplantısı”, ilçeye bağlı Poyralı köyünde yapıldı.

Toplantı, vatandaşların sorunlarının tespiti ve çözümü amacıyla, Kaymakam Murat Eren başkanlığında; Kurum Müdürleri, Poyralı köyü muhtarı ve vatandaşların katılımı ile gerçekleştirildi. Poyralı köyünde ikamet eden vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği toplantıda, Kaymakam Murat Eren, tüm vatandaşların isteklerini tek tek dinledi. Kurum Müdürlerinin de hazır bulunduğu toplantıda, vatandaşların istek, şikayet ve önerileri dinlenilerek, ilgili kurumlara iletildi.