Pınarhisar’da Trakya arısı anlatıldı

KIRKLARELİ Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce Trakya Arısının önemi ile ilgili arıcılık yapan üreticileri bilinçlendirmek amacıyla bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Pınarhisar Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonunda, Trakya Arısının önemi, özellikleri ile koruma bölgesinin önemi hakkında Veteriner Hekim Hakan Kılınç ve Tekniker Şerif Türkyılmaz tarafından bilgi verildi. Toplantı Pınarhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürü Özay Denizli, 170'nolu Pınarhisar Bal Üreticileri Başkanı Mustafa Uz, birlik yönetimi ve üyeleri, Kırklareli Merkez Arıcılar Birliği Başkanı Cemalettin Saygılı ve birlik üyeleri, Pınarhisar Ziraat Odası Başkanı Nurettin Kenar ve 33 üreticinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda bilinçli zirai ilaçlama, zamanları ve metotları konularında bilgi verildi. Trakya arısının genetiğinin korunması ile ilgili olarak, koruma bölgesi hattının altında kalan kısımda 5 kilometrelik bir tampon bölge oluşturularak gezginci arıcılarla temasın kesilmesi konusunda karşılıklı fikir alış verişi yapıldı.