Pınarhisar Devlet Hastanesi'nde rahim ağzı kanseri bilgilendirmesi

  Vahit İŞBAŞARAN/PINARHİSAR(Kırklareli),()-KIRKLARELİ'nin Pınarhisar İlçesi Devlet Hastanesi'nde hasta ve hasta yakınlarına rahim ağzı kanseri hakkında bilgi verildi. Pınarhisar Devlet Hastanesi girişinde açılan stantta vatandaşlara...

Pınarhisar Devlet Hastanesi'nde rahim ağzı kanseri bilgilendirmesi

 

Vahit İŞBAŞARAN/PINARHİSAR(Kırklareli),()-KIRKLARELİ'nin Pınarhisar İlçesi Devlet Hastanesi'nde hasta ve hasta yakınlarına rahim ağzı kanseri hakkında bilgi verildi.

Pınarhisar Devlet Hastanesi girişinde açılan stantta vatandaşlara rahim ağzı kanseri hakkında bilgiler verilerek broşürler dağıtıld. Bilgilendirme toplantısında  rahim kanserinin tedavi edilebilir bir hastalık olduğu ifade edildi. Kanser hastalığının erken teşhis ile iyileşebildiği  belirtilerek, vatandaşlar kanser taramalarını yaptırmaları için hastanelere davet edildi.

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