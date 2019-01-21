Pınarhisar Devlet Hastanesi'nde rahim ağzı kanseri bilgilendirmesi

Vahit İŞBAŞARAN/PINARHİSAR(Kırklareli),()-KIRKLARELİ'nin Pınarhisar İlçesi Devlet Hastanesi'nde hasta ve hasta yakınlarına rahim ağzı kanseri hakkında bilgi verildi.

Pınarhisar Devlet Hastanesi girişinde açılan stantta vatandaşlara rahim ağzı kanseri hakkında bilgiler verilerek broşürler dağıtıld. Bilgilendirme toplantısında rahim kanserinin tedavi edilebilir bir hastalık olduğu ifade edildi. Kanser hastalığının erken teşhis ile iyileşebildiği belirtilerek, vatandaşlar kanser taramalarını yaptırmaları için hastanelere davet edildi.