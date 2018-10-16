Pınarhisar'da dünya kadın çiftçiler günü kutlandı

KIRKLARELİ Tarım ve Orman Müdürlüğü’nce dünya kadın çiftçiler günü, Pınarhisar ilçesine bağlı Yenice köyünde düzenlenen programla kutlandı.

Dünya kadın çiftçiler günü programına İl Müdür Vekili Süleyman Diril, Müdür Yardımcısı Funda Eylem Özel, KTV Şube Müdürü Hasan Doğan, Şube ve İlçe Müdürleri, Atatürk Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Enstitüsü Müdürü Fatih Bakanoğulları, Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan, Pınarhisar Ziraat Odası Başkanı Nurettin Kenar, Kırklareli Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Bülent Oral, çevre köy muhtarları ve köylü kadın çiftçiler katıldı. Ziraat Mühendisi Ferhat Cüne, kooperatifçiliğin önemi, gıda mühendisi Gizem Yıldız ise gıda hijyeni konularında sunum yaptı. Yöresel köy ürünlerinin tanıtım ve sergilendiği program, kadın çiftçilerin yöresel yemek atölyesiyle sona erdi.