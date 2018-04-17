Pınarhisar'da baba tartıştığı oğlunu öldürdü

Vahit İŞBAŞARAN/PINARHİSAR(Kırklareli),()-KIRKLARELİ'nin Pınarhisar ilçesine bağlı Evciler köyünde Erdinç Y.(61), tartıştığı oğlu Umut Y.'yi(35) öldürdü.

Ateşli silahla yaralama olayı ihbarı alan jandarma ekipleri ilçeye bağlı Evciler köyüne gitti. Olay yerinde yapılan araştırmada, 0,48 promil alkollü olan Erdinç Y., henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı tartıştığı oğlu Umut Y.'yi, elinde bulunan ruhsatsız av tüfeği ile bir el ateş etmesi sonucu sağ baldırından, kesici,delici alet ile karın, sırt ve bacak bölgesinden yaraladığı tespit edildi. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri Umut Y.'nin olay yerinde hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Erdinç Y. ile ilgili soruşturma sürüyor.