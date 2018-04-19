Pınarbaşı ve Aytepe ziyaretçilerini bekliyor

AYDIN'ın Efeler ilçesinde vatandaşların aileleriyle, arkadaşlarıyla keyifli zaman geçirdikleri yerlerden Pınarbaşı ve Aytepe mesire alanları yenilenerek vatandaşların kullanımına hazır hale getirildi.

Efeler'deki Pınarbaşı ve Aytepe mesire alanları, halkın ilgisini çekiyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi, 32 bin metrekarelik Pınarbaşı mesire alanını vatandaşların kullanımına hazır hale getirilirken, havaların güzelleşmesiyle birlikte vatandaşlar da özellikle hafta sonları alanda vakit geçirmeye başladı. Havuzların bakımının da yapıldığı, tamirat işlerinin bitirildiği alanda, küçük ziyaretçiler için de çocuk oyun grupları yenileniyor. Bahar mevsiminin tüm güzelliğiyle mesire alanlarında yaşandığını söyleyen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Özlem Çerçioğlu, tüm vatandaşları aileleriyle, sevdikleriyle mesire alanlarında vakit geçirmeye, piknik yapmaya davet etti.

AYDIN, ()

FOTOĞRAF