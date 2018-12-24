Pilot üniversite rektörleri Bingöl’de toplandı

Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL,() - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan’ın, ihtiyaç duyulacak alanlarda özel olarak teşvik edileceği açıkladığı 5 pilot üniversite rektörü, Bingöl’de düzenlenen çalıştayda bir araya geldi.

'Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Programı Çalıştayı' kapsamında Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya ve Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, Bingöl'de bir araya geldi.

Pilot üniversite rektörleri, bugüne kadar yapılan çalışmalar ve önümüzdeki dönemde yapılacak çalışmalar hakkında bilgi paylaşımında bulunarak, pilot üniversite seçildikleri alanlarla ilgili deneyimlerini anlattı.

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