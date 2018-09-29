Pilot köyde çalışmalar başladı

Mesut MADAN/BURDUR, () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan tarafından hayvancılık alanında pilot üniversite seçilen Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) tarafından yürütülen 'Hayvancılık Projesi' kapsamında merkez Beşkavak köyü 'Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği Islahı ve Yaygınlaştırılması' ile 'Küçükbaş Hayvan Yetiştiricilerinin (Çoban-Sürü Yöneticisi) Eğitimi' projesi kapsamında pilot köy seçildi.

Yükseköğretim Kurulu tarafından koordine edilen ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile birlikte yürütülen, özellikle 2006 yılı sonrasında kurulmuş olan yükseköğretim kurumlarına yönelik başlatılan 'Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması' ile 'Burdur İli Sektörel Rekabet Gücünün Artırılması: Tarım ve Hayvancılıkta Farklılaşarak Bütünleşik Kalkınma' adlı proje kapsamında pilot üniversite olarak seçilen MAKÜ hayvancılık ve hayvancılığa dayalı faaliyetlere özel olarak odaklanmayı amaçladı ve bu amaca yönelik farklı projeler geliştirdi.

Bu kapsamda MAKÜ Veteriner Fakültesi ile diğer fakülte ve yüksekokul öğretim elemanları tarafından 'Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği Islahı ve Yaygınlaştırılması' ile 'Küçükbaş Hayvan Yetiştiricilerinin (Çoban-Sürü Yöneticisi) Eğitimi' başlıkları altında projeler hazırlandı, farklı disiplinlerden oluşan öğretim elemanlarının yer aldığı proje ekibi küçükbaş hayvan yetiştiriciliğiyle ilgili sorunlara çözüm bulmak amacıyla sahadaki çobanlarla birebir ve Ar-Ge'ye dayalı projeleriyle yerelden genele doğru çalışmalarına başladı.

Türkiye'de ilk olan proje kapsamında Rektör Prof. Dr. Adem Korkmaz, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Karaca, Rektör Danışmanı Dr. öğretim üyesi Mustafa Kılınç, Proje Sorumlusu Doç. Dr. Özkan Elmaz ve proje yürütücüleriyle birlikte pilot köy olarak seçilen Burdur merkez Beşkavak köyünde çobanlarla buluştu.

Yapılan çalışma hakkında bilgi veren Rektör Korkmaz, "Burası küçükbaş hayvancılığının yaygın olarak yapıldığı bir köy. Muhtarımız burada yapılan çalışmalarda bizlere yoğun destek veriyor. Burada bilinçli bir küçükbaş yetiştiriciliği konusunda işbirliği yapıyoruz. Yüzlerce yıllık bir birikimle bu insanlar bu çalışmalarını yapıyor. Elbette güzel yaptıkları, iyi yaptıkları şeyler var. Ancak daha iyi nasıl yapılabilir, hastalıklarla nasıl mücadele edebiliriz, doğumdaki ölümleri nasıl azaltabiliriz, verimi nasıl artırabiliriz, ikiz doğumlar çoğaltılabilir mi, yılda iki kez doğum alabilir miyiz gibi bütün çalışmaları bu köyde yapacağız. Yıl boyunca üniversite öğretim elemanlarımız hemen hemen her gün buralarda olacaklar" dedi.

Beşkavak köyünde çobanlık yapan aileler de yapılacak olan bu çalışmanın bilinçli bir yetiştiricilik yapmaları açısından önemli olduğunun altını çizerek, hem hükümete hem de üniversite yönetimine teşekkürlerini iletti.

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