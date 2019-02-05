Peyzaj sanatları Beyazevler Çamlığı’nda bütünleşiyor

ADANA Büyükşehir Belediyesi, yenileme çalışmalarını sürdürdüğü 42 dönümlük Beyazevler Çamlığı’nı peyzaj sanatlarıyla bütünleştiriyor.Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi’nde bulunan 42 dönümlük Beyazevler Çamlığı’nın mesire alanı ve park olarak yenilenmesi çalışmalarında peyzaj sanatlarını öne çıkardı. Vatandaşların Dilberler Sekisi ve nehir manzarasını izleyerek piknik yapması için yürütülen projede 7 adet seyir terası, 21 adet kameriye, barbeküler, çeşmeler, spor aletleri, çocuk parkı, tuvaletler ve büfelerin yapımı hızlandı. Çimlendirme ve çiçeklendirme çalışmalarını büyük bir özenle gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi ekipleri, alt yapısı uygun hale getirilen yerlerde 11 bin 320 metrekere parke taş ile 6 bin 978 metrekare bordür döşeyerek, yürüyüş yolları ve otopark alanlarını da ortaya çıkarmaya başladı.Beyazevler Çamlığı’nda ortaya çıkan görkemli tablo Beyazevler Mahallesi sakinleri başta olmak üzere tüm Adanalıların büyük beğenisini kazandı.

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