Peynir bidonlarının içinde kaçak tütün ve sigara yakalandı

BOLU'da, TEM Otoyolu'nda polisin durdurduğu yolcu otobüsünde yapılan aramada, peynir bidonları içerisine konulan 389 kilo 75 gram kaçak nargile tütünü ile 1410 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu'nda yol uygulaması yaptı. Ekipler, durdurdukları bir yolcu otobüsünde narkotik köpeği 'Sezar' eşliğinde arama yaptı. Otobüsün bagajında peynir bidonlarına bakıldı. Bidonlar açıldığında tütün görüldü. 389 kilo 75 gram kaçak nargile tütünü ile 1410 paket kaçak sigara ele geçirilirken, ele geçirilen kaçak ürünlerin piyasa değerinin 73 bin TL olduğu belirtildi. Polis olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldı.