Petrol-İş Sendikası Bursa Şubesi Orhangazi’de toplandı

BURSA’nın Orhangazi ilçesinde bulunan bir fabrikada örgütlü bulunan Petrol-İş Sendikası Bursa Şubesi, 2019 yılının ilk Temsilciler Meclisi toplantısını Orhangazi’de gerçekleştirdi. Şube Başkanı Erhan Yakışan Başkanlığı’nda gerçekleşen toplantıya Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Üyeleri ile örgütlü bulunan işyeri temsilcileri katıldı.

Petrol-İş Sendikası Bursa Şubesi 2019 YILININ yılın ilk Temsilciler Meclisi Toplantısı’nı Orhangazi’de Bursa Şube Başkanı Erhan Yakışan Başkanlığı’nda gerçekleştirdi. Toplantıya Bursa şubesi Yönetim Kurulu Üyeleri ile örgütlü bulunan işyeri temsilcileri de katıldı. 2018 yılının değerlendirmesinin yapıldığı buluşmada; işyerlerindeki sorunlar, örgütlenme çalışmaları, sendikal hareket ve ülkenin içinde bulunduğu durum değerlendirmesi yapıldı.

‘FATURA İŞÇİYE KESİLMEMELİ’

Şube Başkanı Yakışan, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik krizin faturasının işçiye kesilemeyeceğini belirterek, ‘’Bir fatura varsa bu faturanın işverene kesilmesi ve işveren tarafından karşılanması gerekiyor. Maalesef gelinen noktada işçi hakları çok ciddi oranda erozyona uğramıştır. İnşallah işçiler açısından önümüzdeki dönemlerde güzel günlerin gelmesini ümit ediyorum’’ dedi.

FOTOĞRAFLI