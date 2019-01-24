Petrol boru hattından hırsızlık girişimi

BAHÇE (Osmaniye), () - OSMANİYE'nin Bahçe ilçesinde, petrol hattına vana takılmak suretiyle hırsızlık girişimi, jandarma ekiplerince önlendi.

İlçe Jandarma Komutanlığını arayan vatandaşlar, Arıklıkaç Köyü Yarma mevkiinden geçen Kerkük Yumurtalık Ham Petrol Boru Hattı çevresinden, yoğun bir şekilde akaryakıt kokusu geldiği yönünde ihbarda bulundu. Belirtilen yerde yapılan incelemede, boru hattına vana takılmak suretiyle akaryakıt hırsızlığı girişiminde bulunulduğu, yakınlardaki bir kamyon kasası içerisinde yapılan aramada ise gizlenmiş haldeki tank içerisinde yaklaşık 15 ton ham petrolün bulunduğu belirlendi. Jandarma, olayla ilgili Cumhuriyet Savcısı'na bilgi vererek, petrol hattına kaçak vana bağlayarak hırsızlık yapan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.