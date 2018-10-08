Petrol boru hattından hırsızlığa 1 tutuklama

İbrahim EMÜL/BAHÇE, (Osmaniye), () - OSMANİYE'nin Bahçe İlçesinde, polis uygulama noktasından kaçıp, kaldırıma çarparak duran kamyonun kasasından, boru hattından çalınan yaklaşık 25 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü H.A.(33) sevk edildiği adliyede tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, D-400 karayolu üzeri Hüseyin Ölmez Parkı önünde, şüpheli araç ve şahıslar üzerinde uygulama başlattı. Bu sırada, sahte plakalı olduğu belirlenen kamyon, ekiplerin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Takibe alınan araç, sanayi bölgesinde kaldırıma çarparak durdu. Araç sürücüsü H.A. gözaltına alınırken, kamyonun kasasında yapılan aramada ise içerisine monte edilmiş ve üzeri gri renkli branda ile kapalı tank içerisinde, yaklaşık 25 ton ham petrol ürünü ele geçirildi. Petrolün Kaman Köyü Aslanlıbeli mevkiinden geçen Kerkük Yumurtalık Petrol Boru Hattı'ndan vana takılarak çalındığı tespit edildi. Adliyeye sevk edilen H.A. tutuklanarak, cezaevine konuldu.

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