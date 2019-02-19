Pet şişeyi getir, bez çantayı götür

BUCA Belediyesi açtığı stantta pet ambalaj getirenlere bez çanta hediye ediyor. Toplanan ambalajlarla sokak hayvanlarına mama desteği sağlanacak.

Buca Belediyesi 'Temiz çevre, sıfır atık' çalışmaları kapsamında bir yenisini daha ekledi. Yeni yılla birlikte ülke genelinde başlayan ücretli poşet uygulamasında vatandaşa destek olmak ve doğada uzun yıllar çözülmediği için çevreye zarar veren pet şişeleri yararlı bir şekilde geri dönüşüme sokmak amacıyla proje geliştiren Buca Belediyesi, pet şişe getirenlere bez çanta dağıttı. Belediye, toplanan pet şişeleri sokak hayvanları için kurulan mama otomatlarında değerlendirerek can dostlarına soğuk kış günlerinde gıda desteği sağlayacak.

İZMİR, ()

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