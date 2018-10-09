Pet şişe için yerleştirildi, evsel atıkla dolup taştı

İZMİR'in Bornova ilçesinde, atıkların ayrı toplanarak çevre kirliliği yaratmalarının önüne geçmek için belediye tarafından farklı noktalara yerleştirilen, tel kafes şeklindeki pet şişe çöp kutularına, her türlü atık atıldı.

Bornova Belediyesi tarafından boş pet şişelerin geri dönüştürülmesi için ayrı toplanması amacıyla ilçenin çeşitli bölgelerine pet şişe şeklindeki tel kafesten çöp kutuları yerleştirildi. Ancak bu çöp kutuları, pet şişe dışında başta ambalaj kağıtları olmak üzere pekçok farklı atıkla dolup taşıyor. Üzerinde 'Pet şişe dışında başka madde atmayınız' uyarısı bulunan kafesler, vatandaşlar tarafından sıradan bir çöp kutusu olarak kullanılıyor. Bunların 10 metre yakınında çöp konteynerı bulunmasına rağmen, bazı kişiler pet şişe ve evsel atık ayrımını dikkate almıyor. Bu yüzden hedeflenen amaca ulaşılamıyor.

Melis KARAKUZULU- Hande NAYMAN / İZMİR, ()

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