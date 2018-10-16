'Pet şişe çöp değildir' sloganıyla binlerce pet şişe topladılar

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencileri, ‘Pet şişe çöp değildir’ sloganıyla başlattıkları kampanya ile 2 haftada binlerce pet şişe topladı.

Ayvalık Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu’nun çevreci öğrencileri hazırladıkları “Mis gibi okulumuz, mis gibi çevremiz” projesi kapsamında, okul içinde stant kurarak önce okul arkadaşlarını bilinçlendirmeye çalıştı. Yaptıkları araştırmalarda sadece Ayvalık’ta 50 bin pet şişenin her gün çöpe atıldığını belirleyen öğrenciler, bu pet şişelerin pek çoğunun denize atıldığını tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen çevreci öğrenciler, öğretmenleri Yurdaer Altınöz’ün öncülüğünde, okul idaresinin de destekleriyle hemen kolları sıvadı. Hem toprakta hem de denizde büyük bir pet şişe çöplüğünün her geçen gün büyümekte olduğunu topluma anlatabilmek adına çalışmalarına başlayan Ayvalık Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu’nun çevreci öğrencileri, kullanıldıktan sonra çöpe atılan pet şişelerin çöp olmadığı mesajını verdi.

Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğretmeni ve projenin koordinatörü Yurdaer Altınöz, öğrencilerden gelen talep doğrultusunda başladıkları çalışmanın, vatandaşların takdirini topladığını söyledi. Okul idaresi başta olmak üzere velilerin de projeyi desteklerini belirten Altınöz, “Çevreci bir anlayışla yola çıkan gençlerimiz, 2 hafta içinde binlerce pet şişe toplayarak yine örnek bir projeye imza attı. Çok mutluyuz” dedi.

Tuncel YILMAZ/AYVALIK (Balıkesir), ()

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