Personelinden, Başkan Tuna’ya doğum günü sürprizi

MERSİN, () – MERSİN’de yeni yaşına giren Toroslar Belediye Başkanı ve MHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamit Tuna’ya, mesai arkadaşları Yunus Emre Kültür Merkezi’nde sürpriz bir program hazırlayarak, doğum gününü kutladı.

Başkan yardımcıları, birim müdür ve amirleri ile tüm personelin hazır bulunduğu programda, karşılaşacağı sürprizden habersiz olan Başkan Hamit Tuna, kültür merkezine girdiğinde büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Tüm personeline bu inceliklerinden dolayı teşekkür eden Başkan Tuna; "15 yıl sizlerle omuz omuza vererek hayali düşünceye, düşünceyi projeye, projeyi hayata geçirerek çok doğru işler yaptığımıza inanıyoruz. Bu hizmetlerimizin yanında önemli olan insanlarımızın gönlüne girmek, hoş sada ile anılmak, gelecekte anlatılacak eserler bırakmaktır. Sizlerle birlikte büyük bir aile ve ekip olduk ve kentimizde adeta belediyeciliğin kitabını yazdık. Toroslar, bizim ilk göz ağrımız. İnşallah nasip olur da Büyükşehir Belediye Başkanı olduğumuzda bu kentte daha nice güzel hizmetleri hep beraber yapmaya devam edeceğiz. Bu güzel günün de hazırlanmasında emeği geçen ekip arkadaşlarımıza yeniden teşekkür ediyorum." dedi.

Başkan Hamit Tuna’nın ailesi ve Mersinli hemşerileri ile olan fotoğraflarından oluşan slayt gösterisi ise büyük alkış alırken, Başkan Tuna da esprili bir cevap vererek; "Kendimiz yaş aldık ama kentimizi de nereden nereye getirdiğimiz yadsınamaz bir gerçektir" diye konuştu.

Başkan Tuna daha sonra, personelinin alkışları eşliğinde kendisi için hazırlanan pastayı kesti.

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