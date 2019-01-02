Personele sürpriz doğum günü kutlaması

ALANYA, () - ALANYA Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, doğum günü olan belediye personeline sürpriz kutlama yaptı.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ocak ayında doğan personeline sürpriz doğum günü kutlaması yaptı. Bu kapsamda Başkan Yücel, personelle doğum günleri için buluştu. Her bir personelle tek tek selamlaşan ve doğum günlerini kutlayan Başkan Yücel, hediyelerini de kendisi takdim etti.

Başkan Yücel, "Biz büyük bir aileyiz. Yoğun çalışma tempomuz içinde böyle güzel günlerde birlikte olmak çok güzel. Allah birlik, beraberliğimizi daim etsin" dedi.

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