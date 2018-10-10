Perşembe Yaylası'nda kaçak yapılar yıkılıyor

ORDU’nun Aybastı ilçesi Perşembe Yaylası’ndaki kaçak yapıların yıkımına başlandı.

Kentin en gözde yayları arasında yer alan bin 500 rakımlı Perşembe Yaylası'nda, tespiti yapılan ve haklarında yıkım kararı çıkarılan kaçak yapıların yıkım işlemi başladı. Yıkımlar sırasında Jandarma ve zabıta ekipleri de yaylada güvenlik önlemleri aldı. Ekipler, iş makineleri yardımıyla kaçak yapıların yıkımını gerçekleştirdi.

Aybastı Belediye Başkanı İzzet Gündoğar, yıkımlara başlandığını belirterek, "İçişleri Bakanlığından gelen emir üzerine, 31 Aralık 2017’den sonra inşa edilen kaçak yapıların yıkımına başlamış bulunmaktayız. Vatandaşlarımızın bu konuda dikkatli olmalarını hiçbir kaçak yapıya müsamaha göstertilmeyecektir" dedi.