Perinatal Polikliniği bir ayda 40 hastaya hizmet verdi

MANİSA Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde bir ay önce hizmete giren, anne adayı ve doğacak bebeği ile ilgili problemlerin yaşandığı sorunlu gebeliklerde gerekli tanı ve tedavi yaklaşımları konusunda uzmanlaşmanın olduğu Perinatal Polikliniği, bugüne kadar 40 hastaya hizmet verdi. Polikliniğin Ege Bölgesi'nde ve Manisa'da ilk olduğu belirtildi.

Türkiye'de ilk olarak İstanbul Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde hizmete giren 'Perinatal Polikliniği'nin ikincisi geçen ay 530 yataklı Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde hizmete başladı. Psikiyatri uzmanı, sosyal hizmet uzmanı ve psikoterapi uzmanı olmak üzere 3 kişinin görev yaptığı poliklinikle, psikolojik sorunların tedavisiyle bebek ve anne ölümlerinin önüne geçilmesinin hedeflendiği bildirildi. Doğum öncesi ve sonrasında oluşabilecek her türlü psikolojik rahatsızlıklara karşın bebeğin etkilenmemesi adına annelere hizmet veren polikliniğin, Ege Bölgesi ve Manisa'da tek olduğu bildirildi. Poliklinik açıldığı ilk ayda toplam 40 hastaya hizmet verdi.

'ANNE BEBEĞİNDEN AYRILMAK ZORUNDA KALABİLİYOR'

Poliklinik hakkında bilgi veren Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Psikiyatri Uzmanı Cengiz Cengisiz, "Polikliniği açmaktaki amacımız, Manisa genelindeki anne, bebek ölüm oranlarını düşürmek. Özellikle ilimizde bu anlamda psikiyatrik olarak neler yapılabilirse bunu hastanemizde yaparak annelerimize hizmet etmek istiyoruz. Doğum sonrasında hastalarımızın tedavi süreci 1 sene sürmektedir. Tabii bu polikliniğimiz gebeliğin planlanması ve gebelik sırasında da hizmet vermektedir. Gebelik sonrasındaki tedavi süreci blues, post-partum depresyon ve post- partum psikoz olarak üç bölüme ayrılır. Blues dönemi psikiyatri için kabul edilebilir bir dönemdir. Bir sonrasında pos- partum depresyon dönemi de görülebiliyor annelerimizde bu da psikiyatri uzmanının takibinde olması gereken bir dönemdir. En son olan evre post-partum psikoz ise diğerlerine göre daha özellikli bir dönemdir. Psikiyatri uzmanınca bu tanı alındıysa anne bebeğinden ayrılmak zorunda kalıyor. Bunun sebebi ise annenin bebeğe zarar vermemesi, çocuğun zarar görmemesi içindir. Bu zorunluluk halinde yapılan bir uygulamadır" diye konuştu.

'BU DÖNEMDE DAHA ÇOK GÖRÜLÜYOR'

Gebeliğin psikolojik, sosyolojik ve biyolojik olarak pek çok değişikliğin yaşandığı bir süreç olduğunun altını çizen perinatal polikliniğinde görevli Uzman Doktor Fatma Yurtseven, "Anne adayları, bu ödenmed hayatlarındaki en zor anlardan birini yaşar. Anne adayının geçmişinde bir psikiyatri rahatsızlığı varsa bu dönemde bunun artması daha çok görülür. Biz de bu poliklinikte bunların önüne geçmek ve oluşmuşsa da bunları tedavi etmek için çalışıyoruz" dedi.

Cemil SEVAL / MANİSA, ()

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