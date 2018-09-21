Perge'de nostalji rüzgarı esti 

ANTALYA, () - ANTALYA Büyükşehir Belediyesi, antik kent konserlerinin bu seferki durağı Perge Antik Kenti oldu. Perge'de nostaljik şarkıların yankılandığı konser dinleyicilerden tam not aldı.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından 'Taşa değil tarihe dokunuyoruz' sloganıyla düzenlenen Antik Kent konserleri Perge'de devam etti. Perge Antik Kenti Güney Hamamı'nda İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı sanatçıları tarafından verilen konser yoğun ilgi gördü.

Unutulmaz şarkılar hep bir ağızdan söylendi

Konservatuvar sanatçıları dinleyenlere unutulmaz bir akşam yaşattı. Sanatseverleri geçmişe götüren ve duygulandıran konserde nostaljik şarkılar yeniden hayat buldu. 'Sevdim seni bir kere', 'Seninle bir dakika', 'Ah o gemide bende olsaydım' gibi şarkılar seyircilerinde eşlik etmesiyle birlikte seslendirildi. Gecenin sonunda Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Zülfü Çelik, sanatçılara çiçek takdim etti.

FOTOĞRAFLI