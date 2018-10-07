Pergamon'da başkan Mübeccel Alkan

ULUSLARARASI Lions Kulüpleri Birliği 118-R Yönetim Çevresi kulüplerinden İzmir Pergamon Lions Kulübü'nün yeni başkanı Mübeccel Alkan oldu.

Alsancak Tarihi Havagazı Fabrikası'nda düzenlenen devir teslim törenine İzmir ve Ege Bölgesi'nde faaliyet gösteren Lions kulüplerinin başkanları ile çok sayıda üyesi katıldı. Rum mutfağı ile ünlenen yazar Meri Çevik Simyonidis ise kulüp üyelerine kitaplarını imzaladı.

Geçmiş dönem yönetmenlerinden Ziya Nazlı'nın yönettiği tören ile 2017- 2018 dönemi başkanı Dilek Soylu, kulübün çekiç ve madalyonunu 2018-2019 dönemi başkanı Mübeccel Alkan'a devretti. Devir teslim töreni sonrasında konuşan İzmir Pergamon Lions Kulübü Başkanı Mübeccel Alkan, kulüplerinin bugüne kadar gerçekleştirdiği toplum yararına faaliyetlerinin kendi döneminde de hız kesmeden devam edeceğini söyledi. Kulübün felsefesi haline gelen 'Sen yoksan eksiğiz' sloganıyla aralarına katacakları yeni üyelerle birlikte çok daha güçlü bir kulüp olacaklarının altını çizen Alkan, "Ben ve ekip arkadaşlarım iyi bir Lions olma bilinciyle çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bizlere destek olan tüm kulüp arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

Gece, müzik ve eğlenceyle sürdü.

Mehmet KURT / İZMİR, ()

Fotoğraf Parametresi: PergamonHavagazi

01)Mübeccel Alkan, Dilek Soylu

02) Ömer-Begüm, Alara Yöntem

03)Ömer Tarancı

04)Gaye Dörder

05)Cansın Genç, Nihal Airoldi

06)İsmail Bolposta, Erol Güvenç

07)Sunay- Mübeccel, Tarık Alkan

08)Fatma Türksever, Gözde Bider, Özkan Arcan, Nihal İpeksoy

09)Aydın Öğüt, Leyla Işık, Onur- Derya Uydu, Halil Özgürayata

10)Damla Özkılınç

11)Ceyda, Halil- Yasemin Topaç

12)Nilkatre Koç, Gülser Korkmazer, Sinem Şahin, Sergin Kaya

13)Ramazan- Sinem Karakundakoğlu

14)Kostantina Kerkoni, Antigoni Pagga

15)Özge Güneş- Yusef Nahmiyas

16)İsmail- Nurdan Pakoğlu

17)Selma Akın, Şükriye Gökçen Kavçar

18)Rabia Hürmen

19)Meltem Sultan Döner

20)Elif- Fevzi Cem Yüksel

21)Sacit- Dilek Soylu

22)İge Pınar, Sinem Kurtaral

23)Mehtap Karabulut, Ziya Selamioğlu

24)Meri Çevik Simyonidis

25)Berk, Ayşen- Ziya Nazlı