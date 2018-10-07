Pergamon'da başkan Mübeccel Alkan

ULUSLARARASI Lions Kulüpleri Birliği 118-R Yönetim Çevresi kulüplerinden İzmir Pergamon Lions Kulübü'nün yeni başkanı Mübeccel Alkan oldu.
Alsancak Tarihi Havagazı Fabrikası'nda düzenlenen devir teslim törenine İzmir ve Ege Bölgesi'nde faaliyet gösteren Lions kulüplerinin başkanları ile çok sayıda üyesi katıldı. Rum mutfağı ile ünlenen yazar Meri Çevik Simyonidis ise kulüp üyelerine kitaplarını imzaladı.
Geçmiş dönem yönetmenlerinden Ziya Nazlı'nın yönettiği tören ile 2017- 2018 dönemi başkanı Dilek Soylu, kulübün çekiç ve madalyonunu 2018-2019 dönemi başkanı Mübeccel Alkan'a devretti. Devir teslim töreni sonrasında konuşan İzmir Pergamon Lions Kulübü Başkanı Mübeccel Alkan, kulüplerinin bugüne kadar gerçekleştirdiği toplum yararına faaliyetlerinin kendi döneminde de hız kesmeden devam edeceğini söyledi. Kulübün felsefesi haline gelen 'Sen yoksan eksiğiz' sloganıyla aralarına katacakları yeni üyelerle birlikte çok daha güçlü bir kulüp olacaklarının altını çizen Alkan, "Ben ve ekip arkadaşlarım iyi bir Lions olma bilinciyle çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bizlere destek olan tüm kulüp arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.
Gece, müzik ve eğlenceyle sürdü.
Mehmet KURT / İZMİR, ()
Fotoğraf Parametresi: PergamonHavagazi
01)Mübeccel Alkan, Dilek Soylu
02) Ömer-Begüm, Alara Yöntem
03)Ömer Tarancı
04)Gaye Dörder
05)Cansın Genç, Nihal Airoldi
06)İsmail Bolposta, Erol Güvenç
07)Sunay- Mübeccel, Tarık Alkan
08)Fatma Türksever, Gözde Bider, Özkan Arcan, Nihal İpeksoy
09)Aydın Öğüt, Leyla Işık, Onur- Derya Uydu, Halil Özgürayata
10)Damla Özkılınç
11)Ceyda, Halil- Yasemin Topaç
12)Nilkatre Koç, Gülser Korkmazer, Sinem Şahin, Sergin Kaya
13)Ramazan- Sinem Karakundakoğlu
14)Kostantina Kerkoni, Antigoni Pagga
15)Özge Güneş- Yusef Nahmiyas
16)İsmail- Nurdan Pakoğlu
17)Selma Akın, Şükriye Gökçen Kavçar
18)Rabia Hürmen
19)Meltem Sultan Döner
20)Elif- Fevzi Cem Yüksel
21)Sacit- Dilek Soylu
22)İge Pınar, Sinem Kurtaral
23)Mehtap Karabulut, Ziya Selamioğlu
24)Meri Çevik Simyonidis
25)Berk, Ayşen- Ziya Nazlı