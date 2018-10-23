'Pembe Prenses' kanser tarama TIR'ı Kırklareli'nde

Vahit İŞBAŞARAN/KIRKLARELİ()-KIRKLARELİ Valisi Osman Bilgin'in eşi İlknur Bilgin, 40-69 yaş kadınlara ücretsiz meme kanseri taraması yapılması için hizmet verecek olan Pembe Prenses Mobil Kanser Tarama TIR'ının açılışını gerçekleştirdi.

Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda hizmet vermeye başlayan Pembe Prensesö Mobil Kanser Tarama TIR'ı Kırklareli' nde 3 hafta değişik noktalarda hizmet verecek. Gerçekleşen açılışta Vali Osman Bilgin'in eşi İlknur Bilgin, bir halk sağlığı olan kanserle mücadelede erken teşhisin çok önemli olduğunu, bu yüzdende Pembe Prenses Mobil Kanser Tarama TIR'na tüm Kırklareli halkını beklediklerini ifade etti.

İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, ülkemizde meme kanseri, serviks kanser taraması ve kolorektal kanser taraması olmak üzere 3 kanser türünde tarama yapıldığını belirterek, "Merkezimizde ve KETEM'lerde ücretsiz kanser taraması yapılmaktadır. İlimizde 2017 yılında 6 bin kadına mamografi çekilerek 29 meme kanseri hastamızın erken tanı almasını tarama programı ile sağladık. 2018 yılında ise 2 bin 504 kadına mamografi çekilerek 6 kadına meme kanseri erken tanısı sağladık. Rahim ağızı kanseri tarama programında ise 2017 yılında 7 bin 55 kadını, 2018 yılında ise 2 bin 628 kadını tarama programında değerlendirdik. Tarama programları ile 35 kadınımızın hayatını bu vesileyle dokunduk. TIR'ımız bir Hafta Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda kalacak. 1 hafta Organize Sanayi Bölgesi'nde ve 1 hafta da Alpullu bölgesinde kalacak" dedi.

