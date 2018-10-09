Pembe balonlarla sağlıklı yaşam yürüyüşü

GEMLİK Belediyesi Kent Konseyi öncülüğünde düzenlenen Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü, üçüncü haftasında da yoğun ilgi gördü. Engelsiz Kafe'de başlayıp Fayton Kafe'de sona eren yürüyüşe katılan Gemlikli kadınlar, 1 - 31 Ekim Meme Kanseri Bilinçlendirme Ayı dolayısıyla pembe balonlarla yürüdüler.

Yürüyüşe Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık, AK Parti İlçe Başkanı Yaşar İslam, Gemlik Kent Konseyi Başkanı Mukaddes Serim, Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Çiğdem Türe ve çok sayıda vatandaş katıldı. Engelsiz Kafe'de başlayıp Fayton Kafe'de sona eren yürüyüşe katılan Gemlikli kadınlar, 1 - 31 Ekim Meme Kanseri Bilinçlendirme Ayı dolayısıyla pembe balonlarla yürüdüler.

Sağlıklı yaşam açısından yürümenin faydalarını anlatan Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, "çağımızda sağlıksız beslenme ve hareketsizlik nedeniyle pek çok sağlık sorunu ile karşılaşıyoruz. Malesef sağlıklarına dikkat etmeyen hanımlarda bir takım rahatsızlıklar görünüyor. Biz bu ayı kanser hastalıklarına karşı vatandaşlarımızı bilinçlendirmeye ve onlara bilinç kazandırmak için çalışmaya ayırdık. Belediyemiz olarak da yürüyüş yolları, spor sahaları ve parklarımızla Gemlik'i, Gemlik sahilini sağlıklı yaşam alanı haline getirmek için çaba gösteriyoruz. Hanımlardan bilinçlenmelerini ve sağlıklarına dikkat etmelerini rica ediyorum" dedi. Yürüyüşün ardından katılımcılara simit ve zeytin ikram edildi. Yürüyüşlerin her pazartesi devam edeceği belirtildi.