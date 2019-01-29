Pekdaş: CHP'yi yaşatmak için yürümeye devam edeceğim

İZMİR'de, 2014 yılından beri Konak Belediye Başkanlığı görevini sürdüren ve yeniden aday gösterilmeyen Sema Pekdaş yazılı açıklama yaparak, "Büyük Atatürk'ten bizlere emanet olan Cumhuriyet ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni yaşatmak için yürümeye devam edeceğim" dedi.

CHP tarafından 31 Mart yerel seçimleri için yeniden aday gösterilmeyen Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, yazılı bir açıklama yaptı. Beş yıl boyunca Konak'ın enerjisini yükseltmek için aşkla ve heyecanla çalıştıklarını belirten Pekdaş, "Bu süre içerisinde kamucu ve halkçı yönetim anlayışımızla hem yatırımlar yaptık hem de borcu olmayan bir belediyeyi el birliğiyle inşa ettik. Bu yolda adaletin ve hukukun üstünlüğüne hep inandık. Her attığımız adımda adil ve hakkaniyetli bir duruş sergiledik. Çalışmalarımızdaki asıl hedefimiz yurttaş kimliğini yaratmak ve kalıcı kılmak oldu. Aynı zamanda siyasetin zarafet ve nezaketle yapılabileceğini de gösterdik. 150 yıllık belediyecilik tarihine sahip Konak'ın ilk kadın belediye başkanı olarak, kadın dayanışmasının şehrimiz ve ülkemizin kazanımı olduğuna inancımla, birlikte yürüdüğüm tüm hemşehrilerime, başta kadınlarımıza; geleceği birlikte inşa edeceğimiz güler yüzlü çocuklarımıza; enerjileriyle bizleri diri tutan gençlerimize; demokrasinin yereldeki çekirdeği olan ve paydaşlık yaptığımız muhtarlarımıza; ortak akıl çerçevesinde bir arada olduğumuz STK'lara, yerel yönetim sorumluluğunu benimle birlikte paylaşan çalışma arkadaşlarıma, Konak Belediyesi'nin değerli meclis üyelerine çok teşekkür ediyorum. Beş yıldır sürdürdüğümüz bu onurlu görevi devrederken, kentimizde yükselttiğimiz bu enerjinin, kazandırdığımız bu anlayışın ve sergilediğimiz çabanın bizden sonraki dönemde de süreceğine inanıyorum. Bu yolda bana gönüldaşlık yapan tüm hemşehrilerimle birlikte Büyük Atatürk'ten bizlere emanet olan Cumhuriyet ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni yaşatmak için yürümeye devam edeceğim" dedi.

İZMİR, ()

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