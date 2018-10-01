KUMLUCA, () - TARİHİ Kırkpınar Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde dereceye giren Kumluca Belediyesi Güreş Akademisi'nde eğitim alan pehlivanlar ödüllendirildi.

Kumluca Belediyesi'nin eylül ayı olağan meclis toplantısında bu yıl Tarihi Kırkpınar Yağlı Pehlivan Güreşlerinde dereceye giren Kumluca Belediyesi Güreş Akademisinde güreş eğitimi alan pehlivanların ödüllendirilmesi kararı almıştı. Bu doğrultuda Başpehlivan Orhan Okulu başta olmak üzere Mehmet Ali Karaca, Engin Can Akşit, Salih Can Topcu, İlyas Akşit, Mehmet Duran ve İbrahim Yıldırım, altınla ödüllendirildi.

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