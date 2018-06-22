Pehlivanlar, Kırkpınar'a hazırlanıyor

Adem DURMAZ/KORKUTELİ, () - KONYAALTI Belediyesi yağlı pehlivan güreşçileri, bu yıl 657'ncisi düzenlenecek Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne Korkuteli'nde hazırlanıyor.

Konyaaltı Belediyesi Spor Kulübü'nün güreş takımı, bu yıl 09-15 Temmuz 2018 tarihlerinde düzenlenecek 657. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne antrenör Hasan Aydın ve yardımcı antrenör Ufuk Atalan eşliğinde hazırlanıyor. Kırkpınar hazırlıklarına kasım ayında başladıklarını kaydeden Hasan Aydın, "25 Mayıs'tan beri Korkuteli'nde kamp yapıyoruz. Şu anda kampımızda 35 sporcu var. Bu yıl her boyda madalya alacak güreşçilerimiz var. Kırkpınar'da altın kemerin favorisi olarak gösteriliyoruz. Bu yıl toplam 45 madalya verilecek. Ortalama 20'si Antalya'ya gelir. Bu madalyaların büyük bir bölümünü almak istiyoruz" dedi.

BAŞKANIMIZ HEP YANIMIZDA OLDU

Konyaaltı Belediyesi'nde 2008 yılında güreşlere başladıklarını dile getiren başpehlivan İsmail Balaban ise kardeşi Turan Balaban ile alt boydan itibaren kendilerine Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in destek çıktığını söyledi. Bu yıl katıldığımız yağlı güreşleri hep ilk üçte tamamladık. 2013 yılında Kırkpınar'da başpehlivanlık mutluluğu yaşadım. Geçen yıl altın kemeri Antalya'ya getirdim. Bu yıl da hedefim altın kemeri Antalyalı sevdiklerime armağan etmek" dedi.

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