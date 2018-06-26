Pehlivanlar İsmet Atlı için güreşecek

ADANA’nın Kozan ilçesinde Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu İsmet Atlı anısına organize edilen İsmet Atlı Karakucak Güreşleri’nin 4’üncüsü 1 Temmuz'da Göller Yaylası’nda gerçekleştirilecek.Türkiye’nin dört bir yanından ünlü pehlivanları er meydanında buluşturacak güreş şöleni ünlü sanatçı Ankaralı Ayşe’nin ücretsiz halk konseriyle renklenecek. Adana Büyükşehir Belediyesi ve Kozan Belediyesi’nin işbirliğiyle organize edilen 4. İsmet Atlı Karakucak Güreşleri, Büyükler, Yıldızlar ve Minikler kategorilerinde 29 sıklette yapılacak. 1 Temmuz'da saat 10.00’da başlayacak güreş şöleninde başpehlivanlığı elde edecek güreşçi 7 bin lira para ödülünün sahibi olacak. Güreşlerde toplam 41 bin lira para ödülü dağıtılacak. Karakucak Talimnamesine göre yapılacak güreşlerde, lisanslı güreş hakemleri görev yapacak, lisanssız sporcular güreşlere katılamayacak.30 HAZİRAN’DA ANKARALI AYŞE KONSERİKozan yöresinin gözde yaylalarından Göller Yaylası’nda binlerce vatandaşı bir araya getirecek İsmet Atlı Karakucak Güreşleri onuruna 30 Haziran akşamı ünlü sanatçı Ankaralı Ayşe ücretsiz halk konseri verecek. Kozanlılar ve güreş severler, Ankaralı Ayşe’nin seslendireceği türkülerle büyük coşku yaşayacak.BAŞKAN SÖZLÜ’DEN DAVETBüyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu İsmet Atlı’nın hatırasını memleketi Kozan’da yaşatmaktan büyük onur duyduklarını belirtip, tüm güreşseverleri Göller Yaylası’na davet etti. Sözlü, “Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu olarak Türk’ün gücünü tüm dünyaya gösteren, değerli büyüğümüz İsmet Atlı’yı rahmetle anıyorum. Hemşehrimiz, ağabeyimiz, İsmet Atlı’nın hatırasını yaşatma adına düzenlediğimiz karakucak güreşlerine katılacak güreşçilerimize başarılar diliyorum. Tüm hemşehrilerimizi ve güreş severleri 1 Temmuz’da Göller Yaylası’ndaki güreş şölenine davet ediyorum” dedi.

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