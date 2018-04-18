Pehlivanköy'de, 'Trakya'ya mısırın Aga'sı geliyor' projesi 

PEHLİVANKÖY(Kırklareli),()-KIRKLARELİ'nin Pehlivanköy ilçesinde Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve Sakarya Mısır Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü işbirliği ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nca uygulanan tarımsal yeniliklerin yaygınlaştırılması projesi kapsamında, yeni tescil edilmiş mısır çeşitlerinin tanıtılması ve yaygınlaştırılması kapsamında, 'Trakya'ya Mısırın Aga'sı geliyor' proje tanıtıldı.

Pehlivanköy Halk Eğitim Merkezinde gerçekleştirilen toplantıya Pehlivanköy Kaymakamı Emrah Bütün, Kırklareli İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ümit Ortan, Kırklareli Atatürk Toprak, Su ve Tarımsal Meteoroloji Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Fatih Bakanoğulları, Kırklareli DSYB Başkanı Ali Dermenci, İlçe ve Şube Müdürleri, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının temsilcileri, Muhtarlar ve üreticiler katıldı. Toplantı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Pehlivanköy İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ali Doğan, şunları söyledi:

"İlçe ve bölge ekonomisinin ağırlıklı olarak tarım ve hayvancılığa dayalı olması, hayvancılık işletmelerinde kaba yem üretimini zorunlu hale getirmektedir. İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü olarak, bakanlığımızın hedef ve planları doğrultusunda, tarımsal yeniliklerin üreticilere ulaştırılması, araştırmacı, yayımcı ve çiftçi bağının kurulması amacıyla ne yapabiliriz diye düşündük arkadaşlarımızla. Her nimetinden faydalandığımız ülkemize bir şeyler de vermek gerekiyor diye düşündük. Gerekli araştırmalar sonunda, ilçemizde yıllık ortalama 1000-1400 dekar arasında ekilişi bulunan silajlık mısır konusunda çalışmaya karar verdik. Sonuçta Sakarya Mısır Araştırma Enstitüsü'nden Sayın Ahmet Duman ile iletişime geçerek Silajlık Mısır Projesi üzerinde çalıştık ve proje 2018-2019 yıllarında ilçemizde uygulanmak üzere bakanlığımızca onaylandı. Hali hazırda proje Türkiye genelinde toplam üç ilçede uygulanacaktır. Projenin önemli olmasının temel sebebi ise, ülkemiz genelinde mısır üretiminin neredeyse tamamının yabancı firmaların hâkimiyetinde olması. Bizler Trakya da hayvancılığın gelişmesi, işletmelerin kaba yem ihtiyacının karşılanması amacıyla zaten ekilen silajlık mısırın daha çok yerli tohum kullanılarak üretilmesi için çiftçilerimizin, sivil toplum kuruluşlarımızın, tohum bayilerinin tüm kamu kurumlarımızın, yerli ve milli olan bu projeye destek olmalarını ve sahip çıkmalarını bekliyoruz. 2018 üretim sezonu içerisinde ilçemiz Kuştepe köyünde iki üreticimizin parsellerinde araştırma enstitümüzce geliştirilen üç yerli tohum çeşidi ile demonstrasyon kurulacak ve hasat döneminde sizlerin de katılımı yapılacak olan tarla gününde çeşitlerin verimleri tüm paydaşlar ile paylaşılacaktır."

Kırklareli İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ümit Ortan, projenin önemine değinerek, sahada olmayı gerektiren bu tür projelerin artmasını, tarım ve hayvancılık konularında üreticilerin doğru bilgiyi Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerinden almaları gerektiğini söyledi.

Sakarya Mısır Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nden Dr. Ahmet Duman, mısır üretimi, ıslah çalışmaları, projenin önemi ve proje ile hedeflenen amaç ve sonuçlara ilişkin bilgilendirme sunumunu gerçekleştirdi.

