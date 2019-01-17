Pehlivan, Basın İlan Kurumu genel kurul üyesi seçildi

SONSÖZ Gazetesi İmtiyaz Sahibi Abdi Pehlivan, Basın İlan Kurumu Genel Kurul üyeliğine seçildi.

Basın İlan Kurumuna tabi olan ve günlük satışı 10 binin altında olan gazete ile dergi sahiplerinin temsilciliğine ilişkin yapılan seçim dün sonuçlandı. 108 gazete ve dergi sahibini temsilen yapılan seçimde Sonsöz Gazetesi İmtiyaz Sahibi Abdi Pehlivan 65 oy, diğer aday Yenigün Gazetesi imtiyaz sahibi Sayın Engin Köklüçınar ise 39 oy aldı. Bu seçim sonucuna göre Abdi Pehlivan Basın İlan Kurumu Genel Kurul üyeliğine seçildi.

1939 yılında Sivas'ın Koyulhisar ilçesi Sugözü köyünde doğan Pehlivan, 1950 yılında Zafer Gazetesi’nde mesleğe başladı. Türkiye Gazeteciler Sendikası’nda 14 yıl yönetim kurulu üyeliği ve mali sekreterlik görevlerini yürüten Pehlivan, 1972 yılında Selam Gazetesi’ni yayın hayatına geçirdi. Yeni adı Sonsöz olan aynı gazetede hâlâ mesleğe devam ediyor.

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