Pedallar meme kanserine dikkat çekmek için çevrildi

Semih ERSÖZLER/ANTALYA,() - ANTALYA Bisiklet Sevenler Grubu, meme kanserine dikkat çekmek amacıyla bisiklet turu düzenledi.

Antalya kent merkezinde her hafta salı günü yüzlerce kişiyle bisiklet turu düzenleyen Antalya Bisiklet Sevenler Grubu üyeleri, bu hafta 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla pedal çevirdi. Katılımcılar yakalarına, meme kanserinin sembolü olan pembe kurdele taktı.

Tur öncesinde konuşan grup sözcüsü Meral Tolunay, annesinin de meme kanserine yakalandığını ancak hastalığı yendiğini söyledi. Meme kanserinde erken teşhisin önemine dikkati çeken Tolunay, “Meme kanserinde önemli olan kesinlikle erken tanı. Bu yüzden konu hakkında düzenli olarak kontrollerin yapılması gerekiyor. O yüzden bu farkındalık etkinlikleri çok önemli. Ekim ayı tüm dünyada Meme Kanseri Farkındalık Ayı olarak kabul görüyor. Başımıza gelmediğinde insanın aklına gelmeyen bir hastalık" dedi.

Grup üyeleri daha sonra kent merkezinde 12 kilometrelik parkurda meme kanserine dikkati çekmek ve farkındalık yaratmak için pedal çevirdi.

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