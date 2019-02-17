Pazarcılardan tanzim yorumu "Biz değil halciler düşünsün"

İSTANBUL ve Ankara'dan sonra Bursa ve Elazığ gibi illerde de başlayan tanzim satışlar, İzmirli pazarcıyı korkutmadı. Tanzim satışların İzmir'de de başlayabileceğini söyleyen pazar esnafı "Biz değil halciler düşünsün" dedi.

Sebzedeki fahiş fiyatlarının düşmesi için uygulanan tanzim satışlar henüz İzmir'de başlamadı. Pazardaki meyve ve sebze fiyatlarının bir nebze de olsa düşmeye başladığını belirten pazar esnaflarından Ünal Şen, bu düşüşün tanzim satışla bir ilgisi olmadığını, hava koşullarının bunda etkili olduğunu öne sürdü. Yağmur nedeniyle bir süre tarlaya girilemediğini belirten Şen, "Yağmur nedeniyle ıspanak, lahana, pırasa, kereviz, pancar gibi ürünleri kesmek için tarlaya giremedik. Yağmur ağaçtaki elmayı etkilemedi ama topraktaki ürünlerin azalmasına neden oldu. Yağış miktarı azalıp soğuk hava ılınmaya başlayınca ürünler de büyümeye başladı. Şimdi fiyatlar da normale dönmeye başladı" dedi.

'TANZİM GELİRSE HAL ORTADAN KALKAR'

Tanzim satışın pazarcıları etkilemeyeceğini savunan Ata Yakut ise, "Marketler aynı domatesi tarladan 2, halden 6 liraya alıyor ama kendisi 9 liraya satıyor. Tanzim pazarcıyı etkilemez, haldekileri etkiler. Müşteri pazara hep gelir. Çünkü burada bulduğu tazelikteki ürünü hiçbir yerde bulamayacağını biliyor. Tanzim gelirse hal ortadan kalkar. O zaman herkes domatesi aynı fiyata satar" diye konuştu. Marketlerdeki ürün fiyatlarının düşmeye başlayacağını dile getiren Yakut, şunları söyledi:

"Pazardaki meyve sebzeler zaten ucuz. Saat 17.00'den sonra nerdeyse tarla fiyatına hatta tarladan da ucuza ürün satıyoruz. Akşam saatlerinde pazarcı 1 liraya aldığı salatalığı 50 kuruşa satıyor. Market 1 kasa salatalığı 1 hafta satar, 'istersen al' der. Kredi kartıyla almak cazip gelirse vatandaş gidip oradan alır ama ben hiçbir zaman vatandaşın pazardan vazgeçeceğini sanmıyorum."

'GİDERLER DÜŞSÜN, İNDİRİM ZATEN GELİR'

Pazardaki soğan, patates satıcısı Suat Özcan ise bir dönem pazarda yanına yaklaşılmayan soğanda fiyatların düştüğünü söyleyerek, "Yurt dışından soğan getirilmesi çiftçinin geri adım atmasına neden oldu. Hem patateste hem soğanda fiyatlar düştü. Soğanın kilosunu 4-5 liradan satıyorum. Tanzim bizi etkilemez, halcileri etkiler. Aralarında rekabet oluşur, ellerindeki malı çıkarmak için uğraşırlar. Vatandaş pazara gelmez diye bir korkumuz hiçbir zaman yok" dedi.

Pazardan alışveriş yapan Şadiye Durum da fiyatları düşürmek için devletin önce mazot ve gübre fiyatlarını düşürmesi gerektiğini söyleyerek, "Tanzim olsun, emekliyiz zor geçiniyoruz, daha ucuza ürün alalım. Ama zamanında İzmir'de vardı tanzim satış. Önce bizim tarımımız kalkınsın. Çiftçinin temel giderleri düşsün, indirim zaten gelir" diye konuştu.

Nevra UÇKAÇ / İZMİR, ()

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