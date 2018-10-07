Pazarcılar oturma eylemi yapacak

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde yıllardır kurulan ve Danıştay kararıyla kapatılan Özkanlar pazar yeri için yeni yer gösterilmemesine tepki gösteren pazarcılar, Belediye önünde uzun süreli oturma eylemi yapmaya hazırlanıyor.

Bayraklı ilçesinde yıllardır kurulan Özkanlar pazar yeri, bölgede oturan bazı ilçe sakinlerinin kaldırılması için açtığı davanın lehlerine sonuçlanması ve Danıştay 8’inci Dairesi'nce kararın onanmasıyla geçen yıl 30 Aralık'tan itibaren kaldırıldı. Kendilerine yeni yer tahsis edilmesini isteyen pazarcı esnafı, o günden bu yana defalarca eylem yapıp, yürüyüş düzenledi. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bayraklı Belediyesi ve İzmir Valiliği ile defalarca görüşmeler yapan esnaf, İzmir'de düzenledikleri eylemler ve görüşmelerden sonuç alamayınca, minibüs ve otobüslerle yaklaşık 350 kişi yola çıkıp Ankara'ya gitti. CHP Genel Merkezi'nin önüne giden esnaf, burada bazı milletvekilleriyle görüşmelerde bulundu. Esnaf ayrıca TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın, Başbakan olduğu zamanlarda gerçekleştirdiği İzmir ziyaretlerinde yanına gidip dertlerini anlattı.

Pazarın, Bayraklı'daki Manavkuyu Mahallesi 250 sokağın yanında bulunan, yaklaşık 5 bin metrekarelik alanda kurulması gündeme geldi. Ancak, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bayraklı Belediyesi, İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü ve Milli Emlak'ın da aralarında bulunduğu birçok kamu kurumunun hak sahibi olduğu arazinin, uygulama imar planında okul yapılmak üzere ayrılması nedeniyle sonuç alınamadı.

Yapılan girişimlerden bugüne kadar somut bir sonuç elde edemediklerini belirten Özkanlar Pazaryeri Platformu Sözcüsü Faysal Acar, "Artık bu işin çözülmesini istiyoruz. Esnaf arkadaşlarımızla yaptığımız görüşmelerin sonucunda, Bayraklı Belediyesi önünde oturma eylemi yapmaya ve sorun çözülene kadar bu eylemi devam ettirmeye karar verdik. Son anda bir değişiklik olmazsa, 15 Ekim Pazartesi günü eylemimize başlayacağız" dedi.

İZMİR, ()

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