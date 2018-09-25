Pazarcıkta belediye başkanı pazarcılarla buluştu

PAZARCIK Belediye Başkanı Yakup Hamdi Bozdağ, ilçedeki pazarcı esnaflarla bir araya geldi.

Belediye Konferans salonunda pazarcı esnaflarla bir araya gelen Başkan Bozdağ, Pazarcık Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Kapalı Pazar Yeri çalışması yerleşiminin kura çekimini gerçekleştirdi. Gerçekleşen kura çekiminde Pazar esnaflarına çalışmayla ilgili bilgi veren Bozdağ ayrıca Pazar esnaflarının da talep ve isteklerini dinledi.

Yapılan toplantının ardından konuyla ilgili açıklama yapan Pazarcık Belediye Başkanı Yakup Hamdi Bozdağ, "Pazar yeri çalışmamızla artık dağınık alışveriş görüntüsüne son vermiş olacağız. Siz kıymetli pazarcı esnaflarımızı kışın yağmur-çamurdan yazında tozdan korumak amacıyla başladığımız çalışmamız hamd olsun bitime geldi. Artık siz esnaflarımız sağlıklı temiz ve düzenli bir ortamda Pazar yeri kurup, vatandaşlarımıza daha güzel ve kaliteli bir hizmet sunacaksınız. Bu vesileyle hizmete sunacağımız Kapalı Pazar Yeri çalışmamızın yerleşiminin Kura çekimini gerçekleştirmek için toplanmış bulunmaktayız. İlçemize, vatandaşlarımıza ve esnaflarımıza hayırlı uğurlu olsun" dedi.

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