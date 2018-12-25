Pazarcık'ta yol onarım çalışmaları devam ediyor

KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesinde doğalgaz ve su şebekesi hattı döşemelerinden dolayı bozulan yollarda belediye ekiplerinin onarım çalışmaları devam ediyor.

Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, çarşı merkez, Menderes, Ahmet Bozdağ Mahalleleri ile Kızılyarma ve yatılı bölge okulu mevkileri başta olmak üzere ilçe genelinde yol ve kaldırım onarım çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Pazarcık Belediye Başkanı Yakup Hamdi Bozdağ da çalışmaları yerinde inceledi. Çalışmalar hakkında bilgi aldıktan sonra değerlendirmelerde bulunan Bozdağ, ilçenin en ücra noktasına kadar insan odaklı hizmet verme gayretinde olduklarını söyledi. Pazarcık'ın hizmetlerin ve yatırımların en iyisine layık olduğunu ifade eden Başkan, "Bizlerde bunun bilinci ile gece gündüz demeden Pazarcık Belediyesi olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. İlçemize büyük bir değişim ve dönüşüm yapmış olmanın mutluluğu ve gururunu yaşıyoruz. Yapmış olduğumuz hizmetler ve projeler ile Pazarcık'ın her bölgesine hizmet götürme gayreti içerisindeyiz. Yapmış olduğumuz çalışmalardan vatandaşımızın memnuiyetini görünce yaptığımız işten ayrı bir keyif alıyoruz. Çalışmalarımızda bizlere sabır ve hoşgörü gösteren vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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