Pazarcık'ta kaçak sigara operasyonu

KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda bin 300 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 2 Suriyeli gözaltına alındı.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Pazarcık İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Narlı kavşağındaki kontrol noktasında bir araç şüphe üzerine durduruldu. Araçta yapılan aramada bin 310 paket kaçak sigara ele geçirildi. Sigaraya el koyan ekipler, Suriye uyruklu H.B. ve F.H.'yi gözaltına aldı.

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