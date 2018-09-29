Pazarcık'ta aşure etkinliği

PAZARCIK Belediyesi tarafından aşure etkinliği düzenlendi.

Pazarcık Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen aşure etkinliği bu yıl da vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Etkinliğe Pazarcık Belediye Başkanı Yakup Hamdi Bozdağ, ilçe protokol üyeleri, mahalle muhtarları, meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaşlar katıldı. Başkan Bozdağ'ın selamlama konuşmasının ardından dualar edildi. Program Pazarcık Belediye Başkanı Yakup Hamdi Bozdağ tarafından vatandaşlara aşure ikram edilmesiyle son buldu.

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