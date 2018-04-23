Pazarcık'ta 23 Nisan  kutlaması

Mustafa KILIÇLI/PAZARCIK (Kahramanmaraş), () - 23 NİSAN Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Kahramanmaraş'ın pazarcık İlçesi'nde coşkuyla kutlandı.

Renkli görüntülerin yer aldığı kutlamalar, Pazarcık Fatih İlkokulunda yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan program çocuklar tarafından okunan şiirlerle devam etti. Öğrencilerin şiir ve kompozisyon dinletisinin ardından çocuklar tarafından hazırlanan gösteri, protokol ve vatandaşlar tarafından büyük bir beğeniyle izlendi. Kutlamalar, ilçede düzenlenen sportif faaliyetlerde dereceye giren öğrencilere Pazarcık Kaymakam Çağlayan Aydın ve Pazarcık Belediye Başkan Yakup Hamdi Bozdağ tarafından ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarına Garnizon Komutanı Abdulkadir Yağar, İlçe Emniyet Müdürü Erdal Murat Balsu, Askerlik Şube Başkanı Ahmet Korkmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çilo, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşların katıldı.

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