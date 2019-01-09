Pazarcık Belediyesi karla mücadeleye devam diyor

KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık İlçe Belediyesi, karla mücadelesini gece gündüz sürdürüyor.

Pazarcık Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Kızkapanlı grup yolu başta olmak üzere şehir merkezi ve karın etkili olduğu kırsal mahallelerde karla kaplı yolu açma ve tuzlama çalışmaları yapıyor. Pazarcık Belediye Başkanı Yakup Hamdi Bozdağ, karla mücadelede 7/24 esasına göre çalıştıklarını söyledi. Sürücüleri de zincirsiz yola çıkmamaları ve araç kullanırken dikkatli olmaları yönünde uyaran Bozdağ şöyle konuştu:

"Soğuk kış aylarının gelmesiyle birlikte ilçemizin muhalif bölgelerinden kar yağışından dolayı kapanan yollarda ekiplerimizce karla mücadele çalışmaları devam ediyor. Akabinde karla kaplanan yollarımızı ulaşıma açıldıktan sonra buz tutan yollarımızda tuzlama çalışmalarını da sürdürüyoruz. Pazarcık Belediyesi olarak 7/24 vatandaşlarımızın hizmetindeyiz. Değerli halkımızdan tek ricamız buzlanan ve karla kaplanan yollarımızda daha dikkatli olup herhangi bir can kaybına sebebiyet vermemelerini önemle rica ediyorum."

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