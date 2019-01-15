Pazar Eğitim Vakfı faaliyete geçiyor

Arzu ERBAŞ/PAZAR (Rize),()-RİZE'de Pazar Kaymakamlığı, Pazar Eğitim Vakfı’nı faaliyete geçirme kararı aldı. Karara ilişkin konuşan Paza Kaymakamı Ayhan Terzi, "Kültür Bakanlığına bağlı her çeşit kuruma gerekli desteği sağlamak amacıyla Pazar Eğitim Vakfı’nı faaliyete geçirme kararı aldık. Bu anlamda ilçemizdeki dinamikleri harekete geçireceğiz" dedi.

Pazar Kaymakamlığı, Pazar Eğitim Vakfı’nı faaliyete geçirme kararı aldı. Vakfın üye sayısının ve işlerliğinin artırılması amacıyla Kaymakam Ayhan Terzi, Pazar Eğitim Vakfı yönetim kurulu üyeleri ve basın mensupları ile toplantı yaptı. Vakfın kamuoyuna tanıtılması ve destek alınması gerektiğini vurgulayan Kaymakam Terzi, "İlçede, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her çeşit ve derecedeki eğitim kurumlarında eğitim ve öğretimin; toplum ve kişilerin ekonomik, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılayacak nitelik ve niceliğe ulaşması için maddi ve manevi katkıda bulunmak ve bu amaçla yeni kaynaklar sağlamak, Kültür Bakanlığına bağlı her çeşit kuruma gerekli desteği sağlamak amacıyla Pazar Eğitim Vakfı’nı faaliyete geçirme kararı aldık. Bu anlamda ilçemizdeki dinamikleri harekete geçireceğiz. İlk olarak vakfımızın kamuoyuna tanıtılması ve destek alınması noktasına basınımızın temsilcileriyle bir araya geldik" dedi.

'ÇALIŞMALARIMIZI GENİŞLETECEĞİZ'

Herkesin takip edebileceği bir sistem kurduklarını kaydeden Terzi, "İnanıyorum ki Pazarlılar bu eğitim konusunda duyarlı davranacak ve üye olarak ilk katkılarını sunacaklar. Üyelik aidatını yıllık 100 TL gibi cüzi bir rakamda tuttuk. Tamamen şeffaf bir ortamda herkesin takip edebileceği bir sistem kurduk. Hayırsever iş adamlarımızın verecekleri desteğe göre de bursluluk konusunda çalışmalarımızı genişleteceğiz” diye konuştu.