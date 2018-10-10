PAÜ yerleşkesine yer altı çöp konteynerleri

DENİZLİ'de Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) yerleşkesindeki çöp konteynerleri kaldırılarak, yerlerine hijyenik ve modern çöp toplama amaçlı, yeraltı çöp konteynerleri yerleştiriliyor.

PAÜ Kınıklı Yerleşkesi'nde kötü koku ve görüntü kirliliğinin önüne geçmek amaçlı çevreci bir sistem uygulamaya konuldu. Evsel katı atıkların açıkta oluşturduğu kötü kokuların önüne geçmek amacıyla mevcut çöp konteynerleri kaldırılarak yerlerine yeraltı çöp konteynerleri yerleştirildi. Kampüsteki 22 ayrı noktaya uygulanacak hidrolikli sistem yeraltı çöp konteynerleriyle, kötü kokuların ve mikropların yayılmasının yanı sıra görüntü kirliliği de ortadan kaldırılacak. Yıpranma ve aşınmaya karşı dayanıklı olan ve yüzde yüz sızdırmazlık özelliğine sahip 2 bin 200 litre kapasiteli konteynerlerin, 1 hafta içinde kampüsün ihtiyaç görülen noktalarına yerleştirilmesi planlanıyor.

PAÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ, öğrencilere daha temiz bir kampüs sunduklarını belirterek, "Üniversitemiz için attığımız bu adımla, kampüsümüzü daha modern hale getiriyoruz. Eski tip konteynerler kaldırılarak, görüntü kirliliğinden uzak, estetik, hidrolikli yeraltı çöp konteynerleriyle öğrencilerimize daha temiz bir kampüs olanağı sağlıyoruz" dedi.

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, ()

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