PAÜ'nün iki projesine TÜBİTAK desteği

DENİZLİ'de Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu (FTRYO) öğretim üyeleri ve öğrencileri tarafından hazırlanan iki proje, TÜBİTAK'ın Bilim İnsanı Destekleme Programları kapsamında desteklenmesi kabul edilen projeler arasında yer aldı.

Pamukkale Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nilüfer Çetişli Korkmaz ve öğrencileri tarafından hazırlanan iki proje TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Programları tarafından desteklenmeye layık görüldü. Akademisyenler ve öğrencilerin hazırladığı 'Diabetes Mellitus Tanılı Bireylerde Plantar Ağrı, Denge ve Ayak Fonksiyonu' ile 'Yaşlı Bireylerde Kas Kalitesi Fonksiyonellik ve Düşme Korkusu ile İlişkili midir' adlı projeler, birçok üniversiteden çok sayıda öğrencinin ve öğretim elemanının projeleri arasından sıyrılarak TÜBİTAK tarafından desteklenmesi kabul edilen projeler arasında yer almaya hak kazandı.

Danışmanlığını Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nilüfer Çetişli Korkmaz, yardımcı danışmanlığını ise Araştırma Görevlisi Mehmet Duray'ın üstlendiği, 'Diabetes Mellitus Tanılı Bireylerde Plantar Ağrı, Denge ve Ayak Fonksiyonu' adlı proje, lisans öğrencileri Hanife Nur Yücel, Sevgi İntişah ve Mehmet Akif Sılay tarafından yürütüldü. Proje kapsamında Tip 2 Diabetes Mellitus tanılı bireylerde denge, ayak fonksiyonları ve ayak ağrısı arasında ilişkinin olup olmadığı araştırıldı. Ayak ağrısı olan 'diabetesmellitus' tanılı bireylerde en erken dönemlerden itibaren ayak ağrısı ve ayak fonksiyon yetersizliğine yönelik fizik tedavi ve rehabilitasyon yaklaşımlarına yer verilmesinin önemli olduğu sonucuna varıldı.

Desteklenen diğer proje olan 'Yaşlı Bireylerde Kas Kalitesi Fonksiyonellik ve Düşme Korkusu İle İlişkili midir' adlı projenin ise danışmanlığını Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nilüfer Çetişli Korkmaz ve yardımcı danışmanlığını Araştırma Görevlisi Güzin Kara üstlenerek, lisans öğrencileri Atike Güleç ve Ferhan Erdoğan ile birlikte gerçekleştirdi. Projede, yaşlı bireylerin kas kalitesini ve fonksiyonelliğini arttırmayı amaçlayan fizik tedavi ve rehabilitasyon yaklaşımlarıyla denge ve düşme korkusunda elde edilebilecek pozitif etkilerin ve bunun yanı sıra diğer sağlık sorunlarının engellenmesinin sağlanabileceği sonucuna varıldığı belirtildi.

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, ()

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