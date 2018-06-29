PAÜ'de tıp öğrencilerinin mezuniyet sevinci

DENİZLİ'de Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Tıp Fakültesi'nden 116 öğrenci, havaya kep fırlatarak mezun oldu.

PAÜ Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen mezuniyet törenine; Denizli Valisi Hasan Karahan, 11. Komando Tugay ve Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Bilal Öztürk, Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Değirmenci, Cumhuriyet Başsavcısı Ergül Yılmaz, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ, PAÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Mehmet Ali Sarı, Tabipler Odası Başkanı Dr. Meral Alten, mezun öğrenciler ve aileleri katıldı. Öğrencilere seslenen PAÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ, "Uzun tıp eğitimi maratonunu ve zorlu sınavları aşarak sorumluluğu çok, manevi hazzı yüksek olan bir mesleğin sahibi olan genç hekimlerimiz, ülkemize ve insanlığa hizmet etmeyi öncelikli hedef olarak seçtiniz. Özveriyle bıkmadan usanmadan çalışarak, bugünlere geldiniz. Artık sürekli yenilenmeyi, gelişmeleri yakından takip etmeyi, bilimsel araştırma ve çalışmaların merkezi olmayı gerektiren bir mesleğin sahiplerisiniz. Sizler yarının sahipleri ve ülkemizi Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği çağdaş medeniyetler seviyesinin üstüne taşıyacak kişilersiniz. Bu noktada sizlere tavsiyem sadece başarı ve sonuç odaklı değil, aynı zamanda insan ve değer odaklı, daima pozitif, yapıcı ve mütevazı olun. Hayatta neyle karşılaşırsanız karşılaşın, heves ve heyecanınızı asla kaybetmeyin. Soru sormaktan ve cevap aramaktan vazgeçmeyin, hiçbir şeyi kendi akıl süzgecinizden geçirmeden kabul etmeyin" dedi.

Vali Karahan ve diğer protokol üyeleri öğrencilere diplomalarını verdi. Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Çağdaş Erdoğan önderliğinde Hipokrat Yemini eden öğrenciler, kepleri atarak mezun oldu.

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, ()

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