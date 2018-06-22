PAÜ, 7 bin mezun verdi

DENİZLİ'deki Pamukkale Üniversitesi'nde (PAÜ) düzenlenen törende, yaklaşık 7 bin öğrenci mezuniyet heyecanı yaşadı.

PAÜ 2017-2018 eğitim-öğretim yılı genel mezuniyet töreni, spor salonunda yapıldı. Denizli Valisi Hasan Karahan, AK Parti Denizli Milletvekili Sema Ramazanoğlu, Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Değirmenci ve Rektör Prof. Dr. Hüseyin Bağ, akademisyenler ve öğrenciler mezuniyet törenine katıldı. Açılışta konuşan Rektör Prof. Dr. Hüseyin Bağ, eğitimin önemine değinerek, eğitimli insanların ürettiği ölçüde toplumlarına güç kattığını belirterek, "Atatürk'ün deyişiyle 'Geleceğin ümidi, ışıklı çiçekleri!' Bugün, bir bitiş değil birçok başlangıcın yaşandığı gündür. Var olan becerilerinizi geliştirmek ve yeni beceriler kazanmak için kendinizi geliştirmeye devam etmelisiniz" dedi.

Vali Hasan Karahan ise, öğrencilerin zorlu bir maratonun sonuna geldiğini ifade ederek, "Bundan sonra Türkiye'nin, belki de dünyanın dört bir yanında insanlığa hizmet edeceksiniz. İnşallah memleketimiz sizlerle birlikte daha güçlü, daha müreffeh, daha büyük bir Türkiye olacak" diye konuştu.

Konuşmaların ardından okullarında dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından başarı belgesi verildi. Gün boyu süren törende üç oturumda mezuniyet heyecanı yaşayan yaklaşık 7 bin öğrenci, mezuniyet belgelerini bölüm başkanları ve bölüm öğretim üyelerinin elinden aldı. Törenin sonunda keplerini havaya atan öğrenciler, mezuniyet coşkusunu hocaları ve aileleriyle yaşadı.

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, ()

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