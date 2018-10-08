Pati Festivali'nin geliri ile mama alındı

KARŞIYAKA Belediyesi tarafından sokak hayvanları ve sahiplendirme konusunda farkındalık yaratmak için düzenlenen Pati Festivali'ne yaklaşık 3 bin hayvansever katıldı. Festivalin geliri ile bakıma muhtaç can dostlara 1.5 ton mama alındı.

Karşıyaka Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından Dünya Hayvanları Koruma Günü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Pati Festivali, hafta sonu Taypark’ta yapıldı. Gün boyu yarışmalar düzenlendi, çocuklara ve can dostlara yönelik çeşitli aktiviteler gerçekleştirildi. Konser ve canlı müzik dinletilerinin yanı sıra, hayvan haklarına ilişkin farkındalık yaratmak amacıyla panel ve söyleşiler yapıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü de bu yıl festivalin katılımcıları arasında yer aldı. Sivil toplum kuruluşları ve çeşitli firmalar festival alanında stant açtı. Karşıyaka Belediyesi’nin sahiplendirme standı aracılığıyla can dostlar sıcak yuvalara kavuşturuldu. Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü’nde görevli veteriner hekimler tarafından vatandaşlara danışmanlık hizmeti de verildi.

İZMİR, ()

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