Paten, kaykay kazalarına dikkat

ANTALYA, () - ORTOPEDİ ve travmatoloji uzmanı Prof. Dr. Levent Altınel, paten, kaykay ve bisiklet kazalarına karşı uyararak, Çocuklarda düşmeye bağlı yaralanmaların önemsenmesi gerektiğini söyledi.

Prof. Dr. Levent Altınel, yaz tatilinin başlamasıyla çocuklarda düşme ve çarpmaya bağlı vakalarda artış yaşandığını belirtti. Ebeveynleri özellikle çocuklarda düşme sonrasında oluşan hasarda mutlaka uzman bir doktora başvurmaları konusunda uyaran Prof. Dr. Altınel, "Paten kaymak hem hobi hem spor amaçlı yapılan bir faaliyet. Her yaştan insana hitap eden paten kullanımı yazın artış gösteriyor. Bu ilgiyle beraber paten, kaykay ve bisiklet kazalarında büyük bir artış yaşanıyor ve ciddi sakatlanmalara sebep olabiliyor. Bu düşmeleri önemseyin ve bir uzmana başvurunı" dedi.

KIRIKLARA DİKKAT

Prof. Dr. Levent Altınel, çocuklarda düşme ve çarpma sonucu oluşan kırıkların özellikle yaz aylarında arttığını da söyledi. Çocuk kemiği ile erişkin kemiğinin farkı olduğunu bu yüzden oluşan kırıkların da farklı özellikleri barındırdığını belirten Prof. Dr. Altınel, "Paten kazaları en çok yüzüstü kapaklanarak meydana geldiğinden, kaza sırasında en çok dirsekler, dirsekten aşağısı ve özellikle el bilekleri zarar görüyor. El bileği, kol, ön kol, köprücük kemiği ve ayak bileği kırıkları da çocuklarda sık görülen kırıklara örnektir" diye konuştu.

DOKTORA BAŞVURUN

Çocuklarda oluşan kırığın tedavisi, kırığın tipine ve çocuğun yaşına bağlı olarak değiştiğini belirten Prof. Dr. Levent Altınel, çocuklarda kırık tedavisinin genellikle 3-5 hafta arasında değiştiğini vurguladı. Çocuklarda düşmeden ya da çarpmadan etkilenen bölgede şişlik, morarma ve hareket kısıtlılığı varsa mutlaka ortopedi uzmanına başvurulması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Altınel, "Çocuklarda bu tür kazalar sonrası oluşan kırıklarda, kemik zarının kalın olması nedeniyle kırık parçalar ayrışmaz ve bazen röntgenlerde fark edilmeyebilir. Tedavi edilmemiş veya atlanmış çıkık ve kırıklar ileride çocuklarda fonksiyon kısıtlılığına, yanlış kaynamalara neden olabilir. Bazen de kırık, kemiğin büyüme çekirdeğine uzanır veya büyüme çekirdeğini direkt veya dolaylı olarak etkileyen kırıklar görülür ki, bu durumda ileride büyümenin duraklamasına, buna bağlı olaraktan şekil bozukluğuna ve uzunluk farkına yol açabilir" diye konuştu.

KORUYUCU EKİPMAN KULLANIN

Paten, kaykay ve bisiklet gibi aktivitelerden yara almadan faydalanmaları için yapılması gerekenler konusunda da tavsiyelerde bulunan Prof. Dr. Altınel, "Özellikle bu tip düşmelerde koruma refleksinin devreye girmesiyle bacaklar yerine özellikle el bileği olmak üzere, kol ve dirseklerde kırık oluşur. Koruma amaçlı kesinlikle el bilekliği, kask, dizlik, dirseklik, gibi koruma ekipmanları kullanılmalı. Sürüş için uygun alanlar seçilmeli, mümkünse trafiğe kapalı olmalı. Dikkatinizi dağıtacak ve sürüş kontrolünüzü engelleyecek kulaklık ile müzik dinlemek gibi hareketlerden kaçınılmalı" dedi.

'ÇOCUKLARA DESTEK VERİN'

Çocukların eğlencesini engellemek yerine koruyucu önlemler alarak çocukların bu tür sportif isteklerine destek olunması gerektiğini de belirten Prof. Dr. Levent Altınel; "Kazalar her an hayatımızın içinde olan şeyler. Çocukları engellemek yerine onlara nasıl spor yapması gerektiğini, teknikleri ve dikkat etmesi gereken noktaları aktarmak, spor yaparken gereken koruyucu ekipmanları takmalarını sağlamak biz ebeveynlerin asli görevi. Tüm bunlara rağmen oluşabilecek istenmeyen kazalar olursa da işin uzmanı doktorlara gecikmeden başvurmak ve en doğru yöntem olacaktır" diye konuştu.

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