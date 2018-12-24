Patates yüklü kamyon devrildi

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI, () - AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde patates yüklü kamyonun devrildiği kazada şoför yaralanırken, kasada yüklü patates çuvalları yola saçıldı.

Kaza, Sandıklı'ya bağlı Akin köyü yolunda gece meydana geldi. Hakkı T.'nin (60) kullandığı patates yüklü kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Yan yatarak sürüklenen kamyonun kasasındaki patates çuvalları yol kenarındaki tarlaya saçıldı.

Kazada yaralanan kamyon şoförü Hakkı T., 112 ekibi tarafından götürüldüğü Sandıklı Devlet Hastanesi'nde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Hastanesi'ne sevk edildi. Tarlaya saçılan patates çuvalları ise başka bir kamyona aktarıldıktan sonra devrilen kamyon çekici yardımıyla kaldırıldı.

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